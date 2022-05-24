Василевский вышел на 3-е место по количеству побед в матчах Кубка Стэнли среди европейцев
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27-летний российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в тройку лучших по одному из статистических показателей после четвёртой игры полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:0, 4-0 в серии).
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Василевский вошёл в тройку лучших по количеству побед среди вратарей европейского происхождения в истории Кубка Стэнли. По этому показателю он сравнялся с финским голкипером Тууккой Раском – у обоих по 57 побед. Рекордсменом является Доминик Гашек (65), за ним следует швед Хенрик Лундквист (61).
Напомним, всего за карьеру в НХЛ Василевский принял участие в 366 встречах, в которых одержал 230 побед, отражая в среднем 91,9% бросков и пропуская 2,5 шайбы за игру.
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