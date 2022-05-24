Андрей Василевский вышел на 1-е место по шат-аутам в Кубке Стэнли среди россиян

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-0.



Одним из главных героев этой встречи стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 49 бросков. Его соотечественник и визави из «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 сейва.



Для Василевского это был седьмой сухой матч в плей-офф. Таким образом в Кубке Стэнли он вышел по этому показателю на первое среди россиян, сравнявшись с Евгением Набоковым – экс-вратарём «Тампы», «Нью-Йорк Айлендерс» и других клубов, завершившим профессиональную карьеру в 2015 году.