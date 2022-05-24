Андрей Василевский высказался о 49 отражённых бросках в матче с «Флоридой» в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о 49 отражённых бросках в четвёртой встрече серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:0, 4-0 в серии).

«Я просто пытаюсь дать ребятам шанс. Команда ложится костьми, чтобы блокировать броски по моим воротам», — приводит слова Василевского журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

Напомним, всего за карьеру в НХЛ Василевский принял участие в 366 встречах, в которых одержал 230 побед, отражая в среднем 91,9% бросков и пропуская 2,5 шайбы за игру.

Таким образом, «Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).