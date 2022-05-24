«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и упрочил преимущество в серии. У Бучневича – гол

Завершился четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе победителей хет-триком отметился Назем Кадри, ещё по одной шайбе забили Эрик Джонсон, Девон Тэйвз и Микко Рантанен (в пустые ворота).
За «Сент-Луис» дублем отличился Дэвид Перрон, ещё одну шайбу на свой счёт записал российский форвард Павел Бучневич, которому ассистировали Джордан Кайру и Брэндон Саад.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо».
Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Третий матч выиграл «Колорадо», счёт — 5:2. Следующий матч между командами пройдёт 26 мая и начнётся в 02:00 мск.
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