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«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и упрочил преимущество в серии. У Бучневича – гол

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и упрочил преимущество в серии. У Бучневича – гол
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Завершился четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей хет-триком отметился Назем Кадри, ещё по одной шайбе забили Эрик Джонсон, Девон Тэйвз и Микко Рантанен (в пустые ворота).

За «Сент-Луис» дублем отличился Дэвид Перрон, ещё одну шайбу на свой счёт записал российский форвард Павел Бучневич, которому ассистировали Джордан Кайру и Брэндон Саад.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо».

Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Третий матч выиграл «Колорадо», счёт — 5:2. Следующий матч между командами пройдёт 26 мая и начнётся в 02:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
24 мая 2022, вторник. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Перрон (Бучневич) – 05:07 (5x5)   1:1 Джонсон (Ньюхук, Байрэм) – 22:44 (5x5)   1:2 Кадри (Ничушкин) – 24:07 (5x5)   1:3 Тэйвз – 24:26 (5x5)   1:4 Кадри (Байрэм, Макар) – 27:37 (5x5)   2:4 Перрон (Перунович, Шенн) – 37:02 (5x4)   3:4 Бучневич (Кайру, Саад) – 39:27 (5x4)   3:5 Кадри (Ничушкин) – 49:38 (5x5)   3:6 Рантанен (Кадри) – 59:58 (en)
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