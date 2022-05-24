Павел Бучневич – третья звезда матча «Сент-Луис» – «Колорадо»

Завершился четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.



Российский нападающий Павел Бучневич признан третьей звездой матча. Россиянин забил один гол и отдал одну результативную передачу. Вторым стал Дэвид Перрон, у которого на счету дубль. А первое же место занял Назем Кадри. Он оформил хет-трик.



В составе победителей хет-триком отметился Назем Кадри, ещё по одной шайбе забили Эрик Джонсон, Девон Тэйвз и Микко Рантанен (в пустые ворота).



За «Сент-Луис» дублем отличился Дэвид Перрон, ещё одну шайбу на свой счёт записал российский форвард Павел Бучневич, которому ассистировали Джордан Кайру и Брэндон Саад.



Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо».