Василевский: в моём шат-ауте нет ничего особенного. Каждый прикладывает невероятные усилия

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:0), которая позволила «молниям» выйти в финал Восточной конференции.



«На самом деле в моём шат-ауте нет ничего особенного, думаю, что вся команда играла здорово в этих встречах. Всю серию. Постоянные блок-шоты, жертвы. Каждый в нашей команде прикладывает невероятные усилия. Естественно, не я один. Я же просто стараюсь делать свою работу как можно лучше», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.



Напомним, по итогу игры 27-летний россиянин был признан первой звездой матча. «Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).