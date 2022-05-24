Х. Элерс: канадцы вышли на разминку полунаглые, они не были готовы к такому началу игры

Главный тренер сборной Дании по хоккею Хайнц Элерс прокомментировал победу в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Канады (3:2).
«Перед матчем я сказал игрокам, что канадцы вышли на разминку через 5-6 минут после нас, немного полунаглые и катаясь «на одном коньке». Конечно, они не были готовы к такому началу матча. А мы — да.
Обыграть Канаду в матче чемпионата мира — это историческое событие, но прежде чем слишком много говорить об этом, нужно посмотреть в перспективе. Чем я так счастлив и горжусь, так это трудолюбием в каждом матче. Когда вы усердно работаете, с вами случаются подобные вещи», — цитирует Элерса TV2.
Датчане в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице группы А, заработав 12 баллов после шести матчей. В заключительной встрече группового этапа Дания сыграет со Словакией. Матч состоится сегодня, 24 мая. Начало — в 16:20 мск.
- 24 мая 2022
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