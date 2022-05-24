Обладатель Президентского кубка в 7-й раз подряд вылетел в 1-м или 2-м раунде плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0.



Хоккеисты «пантер» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли — 2022 во втором раунде. По итогам регулярного сезона «Флорида» стала обладателем Президентского кубка, заняв первое место во всей лиге.



Команды, занимающие первое место в регулярном чемпионате, на протяжении семи сезонов выбывают на стадии первого или второго раунда. Шесть раз клубы вылетали во втором раунде, один раз – в первом.



Последний раз победитель полного регулярного сезона выигрывал Кубок Стэнли в 2008 году — «Детройт Ред Уингз» в финале обыграл «Питтсбург Пингвинз» (4-2). Обладатель Президентского кубка в последний раз играл в финале конференции в 2015 году («Нью-Йорк Рейнджерс», уступили 3-4 «Тампе»), а в решающей серии Кубка Стэнли – в 2013 году («Чикаго Блэкхоукс», выиграл 4-2 у «Бостон Брюинз»).