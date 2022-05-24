«Мы стремимся быть как они». Тренер «Флориды» — о серии с «Тампой»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал очередное поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:2, 0-4), после которого клуб покинул розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.
«Мы стремимся быть как они», — цитирует Брюнетта в «Твиттере» журналист Колби Гай.
Отметим, что «Флорида» стала обладателем Президентского кубка по итогам регулярного сезона, заняв первое место во всём чемпионате. В первом раунде плей-офф «пантеры» оказались сильнее «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-2. Отметим, что «Флорида» ещё ни разу в своей истории не выигрывала Кубок Стэнли.
«Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).
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