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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 23 на 24 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли четвёртые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 2:0

Хоккеисты «Тампы» одержали четвёртую победу в серии и вышли в финал Восточной конференции. Заброшенными шайбами отметились Пэт Марун и Ондржей Палат. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой матча, на его счету 49 отражённых бросков.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
24 мая 2022, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Марун (Богосян) – 46:16 (5x5)   2:0 Палат (Чирелли) – 59:37 (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:6

Хоккеисты «Колорадо» одержали третью победу в серии, оказавшись сильнее «Сент-Луиса» в гостях во второй раз. Назем Кадри оформил хет-трик, а также отдал одну голевую передачу. Российский форвард Валерий Ничушкин записал на свой счёт 2 голевых паса.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
24 мая 2022, вторник. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Перрон (Бучневич) – 05:07 (5x5)   1:1 Джонсон (Ньюхук, Байрэм) – 22:44 (5x5)   1:2 Кадри (Ничушкин) – 24:07 (5x5)   1:3 Тэйвз – 24:26 (5x5)   1:4 Кадри (Байрэм, Макар) – 27:37 (5x5)   2:4 Перрон (Перунович, Шенн) – 37:02 (5x4)   3:4 Бучневич (Кайру, Саад) – 39:27 (5x4)   3:5 Кадри (Ничушкин) – 49:38 (5x5)   3:6 Рантанен (Кадри) – 59:58 (en)

Сетка плей-офф НХЛ:

Сетка плей-офф Кубка Стэнли - 2022
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