Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 23 на 24 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли четвёртые матчи в рамках второго раунда. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 2:0



Хоккеисты «Тампы» одержали четвёртую победу в серии и вышли в финал Восточной конференции. Заброшенными шайбами отметились Пэт Марун и Ондржей Палат. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой матча, на его счету 49 отражённых бросков.

«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:6



Хоккеисты «Колорадо» одержали третью победу в серии, оказавшись сильнее «Сент-Луиса» в гостях во второй раз. Назем Кадри оформил хет-трик, а также отдал одну голевую передачу. Российский форвард Валерий Ничушкин записал на свой счёт 2 голевых паса.

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