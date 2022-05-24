Кадри — о словах Берюбе: наверное, он не знает, что такое используют для мотивации

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал четыре набранных очка в матче плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:3, 3-1).



«Думаю, мне нужно было немного зарядиться. В последние пару дней я был очень расстроен. Начиная с тренера «Сент-Луиса», мне не понравилось его высказывание. Думаю, он не знает, что такие слова используют для мотивации», — цитирует Кадри журналист Петер Бауг.



В оригинале Кадри использовал слова bulletin board material (дословно с английского – материал с доски объявлений. – Прим. «Чемпионата»). Так называют метод мотивации, который используют преимущественно в американском футболе – тренеры или игроки перед матчем зачитывают негативные комментарии от прессы, болельщиков или представителей соперника, чтобы настроить себя на игру.

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