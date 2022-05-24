Журналист The Hockey News: Василевский может создать свой клуб на одного и выиграть Кубок

Журналист The Hockey News Стивен Эллис поделился эмоциями от игры российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:0, 4-0).



«Василевский может создать свою собственную команду на одного и выиграть Кубок», — написал Эллис.



В прошедшей встрече 27-летний россиянин отразил все 49 бросков. Победа в этом матче стала для Василевского 12-й в решающих играх серии плей-офф НХЛ. По данному показателю российский вратарь уступает только голкиперу «Миннесоты Уайлд» 37-летнему Марку-Андре Флёри, у которого 16 побед в таких матчах.



Напомним, по итогу игры «Тампа» — «Флорида» Андрей Василевский был признан первой звездой матча.