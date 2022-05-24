Spittin' Chiclets: Назем Кадри — враг государства номер один

Состоялся четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
Одним из главных героев прошедшего матча стал нападающий «Колорадо» Назем Кадри. Форвард стал автором 4 (3+1) набранных очков, также хоккеисты «Сент-Луиса» на протяжении всей встречи грубо играли против него. Кадри в третьем матче серии нанёс травму голкиперу «Блюз» Джордану Биннингтону, после чего стал получать угрозы в свой адрес и подвергся оскорблениям на расисткой почве со стороны болельщиков.
«Враг государства номер один», — прокомментировал твиттер-аккаунт Spittin' Chiclets эпизод матча, когда хоккеисты «Сент-Луиса» Дэвид Перрон и Павел Бучневич грубо толкнули в спину Кадри. Видео можно посмотреть по ссылке.
Счёт в серии — 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч между командами пройдёт 26 мая и начнётся в 2:00 мск.
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