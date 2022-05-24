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Стэмкос: прелесть «Тампы» в том, что мы не удовлетворены. Хотим 12 победных серий подряд

Стэмкос: прелесть «Тампы» в том, что мы не удовлетворены. Хотим 12 победных серий подряд
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:0, 4-0), которая позволила клубу пройти в финал Восточной конференции, а также оценил игру голкипера «молний» Андрея Василевского.

«10 подряд победных серий плей-офф? Это особенная команда. Без сомнения. Прелесть нашей команды в том, что мы не удовлетворены этим результатом. Мы хотим 12 победных серий подряд.

Этот матч стал одним из тех, когда наш вратарь перевернул всё с ног на голову, дав нам шанс на победу, и мы нашли способ», — приводит слова Стэмкоса журналист Гэбби Ширли.

В финале Восточной конференции «Тампа» сыграет с победителем серии между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).

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