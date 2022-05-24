Стэмкос: прелесть «Тампы» в том, что мы не удовлетворены. Хотим 12 победных серий подряд

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:0, 4-0), которая позволила клубу пройти в финал Восточной конференции, а также оценил игру голкипера «молний» Андрея Василевского.
«10 подряд победных серий плей-офф? Это особенная команда. Без сомнения. Прелесть нашей команды в том, что мы не удовлетворены этим результатом. Мы хотим 12 победных серий подряд.
Этот матч стал одним из тех, когда наш вратарь перевернул всё с ног на голову, дав нам шанс на победу, и мы нашли способ», — приводит слова Стэмкоса журналист Гэбби Ширли.
В финале Восточной конференции «Тампа» сыграет с победителем серии между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).
- 24 мая 2022
-
11:00
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:04
-
08:54
-
08:41
-
08:31
-
08:21
-
08:01
-
07:36
-
07:25
-
06:47
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:53
-
05:52
-
05:45
-
05:33
-
05:25
-
05:14
-
04:56
-
03:52
-
00:00
- 23 мая 2022
-
23:52
-
23:38
-
23:06
-
22:55