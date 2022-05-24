«Колорадо» — 2-й клуб в истории НХЛ по количеству голов в первых 4 гостевых играх плей-офф

Состоялся четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
Хоккеисты «Колорадо» одержали четыре победы в четырёх гостевых встречах в рамках текущего плей-офф. Ранее «Эвеланш» обыграли в первом раунде «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4-0.
«Колорадо» забросил 23 шайбы в первых четырёх играх плей-офф в гостях, заняв второе место в истории НХЛ по данному показателю. Лучший результат показал «Чикаго Блэкхоукс» в 1985 году, за четыре первых матча на чужом льду в Кубке Стэнли «индейцы» забросили 26 шайб. В тройку также входит «Миннесота Норт Старз» (бывший клуб НХЛ), в 1981 году забивший также 23 гола. В топ-5 — «Эдмонтон Ойлерз» (1983 год) и «Детройт Ред Уингз» (1998-й) — обе команды забросили по 22 шайбы.
- 24 мая 2022
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