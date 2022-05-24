Экс-вратарь «Барыса» Йони Ортио заключил контракт с клубом Шведской хоккейной лиги

Финский голкипер Йони Ортио подписал контракт со шведским клубом «ХВ71», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение с 31-летним вратарём рассчитано сроком на два года.
«С нетерпением жду возможности приехать в клуб и сделать Йёнчёпинг своим домом на следующие два года. Мне всегда нравилось играть на «Хускварна Гарден» в той обстановке, которую создают зрители, и теперь я чувствую себя фантастически, когда они будут поддерживать меня», — сказал Ортио.
Прошлый сезон финн провёл в Континентальной хоккейной лиге в составе «Барыса». На его счету 39 матчей в регулярке, в которых он отразил 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,74. В плей-офф Ортио провёл четыре встречи, процент отражённых бросков — 87%, он пропустил в среднем 4,69 шайбы за матч.
- 24 мая 2022
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