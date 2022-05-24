«Авангард» завершил сотрудничество с тренером, оскорблявшим игроков академии клуба

Омский «Авангард» прекратил сотрудничество с тренером академии Егором Шастиным, сообщает пресс-служба клуба.



«Хоккейный клуб «Авангард» завершил разбирательство относительно инцидента с некорректным поведением тренера хоккейной академии клуба Егора Шастина.



Действия Шастина были признаны несовместимыми с ценностями и принципами академии ХК «Авангард», поэтому принято решение завершить сотрудничество с этим специалистом», — говорится в сообщении.



Ранее в сети появлялось видео, на котором экс-нападающий «Авангарда» Егор Шастин, работавший тренером-ассистентом в академии «Ястребов», предположительно, в нетрезвом виде оскорблял своих подопечных, используя в том числе ненормативную лексику. Также тренер угрожал выгнать конкретных игроков из состава.

Новость по теме В «Авангарде» отреагировали на видео, где тренер академии грубо оскорбляет подопечных