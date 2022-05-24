«Авангард» завершил сотрудничество с тренером, оскорблявшим игроков академии клуба

Омский «Авангард» прекратил сотрудничество с тренером академии Егором Шастиным, сообщает пресс-служба клуба.
«Хоккейный клуб «Авангард» завершил разбирательство относительно инцидента с некорректным поведением тренера хоккейной академии клуба Егора Шастина.
Действия Шастина были признаны несовместимыми с ценностями и принципами академии ХК «Авангард», поэтому принято решение завершить сотрудничество с этим специалистом», — говорится в сообщении.
Ранее в сети появлялось видео, на котором экс-нападающий «Авангарда» Егор Шастин, работавший тренером-ассистентом в академии «Ястребов», предположительно, в нетрезвом виде оскорблял своих подопечных, используя в том числе ненормативную лексику. Также тренер угрожал выгнать конкретных игроков из состава.
- 24 мая 2022
-
14:16
-
13:55
-
13:51
-
13:37
-
13:24
-
12:50
-
12:26
-
12:00
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:19
-
09:04
-
08:54
-
08:41
-
08:31
-
08:21
-
08:01
-
07:36
-
07:25
-
06:47
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:53
-
05:52