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«Авангард» завершил сотрудничество с тренером, оскорблявшим игроков академии клуба

«Авангард» завершил сотрудничество с тренером, оскорблявшим игроков академии клуба
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Омский «Авангард» прекратил сотрудничество с тренером академии Егором Шастиным, сообщает пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Авангард» завершил разбирательство относительно инцидента с некорректным поведением тренера хоккейной академии клуба Егора Шастина.

Действия Шастина были признаны несовместимыми с ценностями и принципами академии ХК «Авангард», поэтому принято решение завершить сотрудничество с этим специалистом», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появлялось видео, на котором экс-нападающий «Авангарда» Егор Шастин, работавший тренером-ассистентом в академии «Ястребов», предположительно, в нетрезвом виде оскорблял своих подопечных, используя в том числе ненормативную лексику. Также тренер угрожал выгнать конкретных игроков из состава.

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