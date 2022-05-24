«Автомобилист» подписал контракт с голкипером Окоряком
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Екатеринбургский «Автомобилист» подписал двусторонний контракт на два года с Владиславом Окоряком, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В сезоне-2021/2022 22-летний вратарь провёл 18 матчей за ЦСК ВВС в Высшей хоккейной лиге, отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 4,16. Окоряк является воспитанником самарского хоккея, позже он стал игроком системы ярославского «Локомотива».
Напомним, «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Ранее клуб сообщил о подписании контракта с финским вратарём Юхой Метсолой, который отказался выступать за «Автомобилист».
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