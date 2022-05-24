«Югра» сообщила, что главный тренер Вадим Епанчинцев покидает клуб. Он возглавит «Амур»

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев и старший тренер Виктор Костюченок не будут работать в клубе в следующем сезоне ВХЛ. Сообщается, что специалист возглавит команду Континентальной хоккейной лиги. Речь идёт о хабаровском «Амуре».
«Мы благодарим Вадима Сергеевича и Виктора Павловича за эти три славных года, проведённых в нашей команде. Под руководством Вадима Епанчинцева команда дважды стала победителем регулярного чемпионата ВХЛ и завоевала Кубок Петрова в прошлом году, а также установила несколько клубных рекордов и рекордов лиги. Амбициозный тренерский дуэт решил принять новый вызов, и в этом мы желаем им успехов!
Диалог по формированию нового тренерского штаба уже ведётся, подыскиваем кандидатуру такого наставника, который мог бы обеспечить и выполнение самых высоких турнирных задач, а также уделял особое внимание профессиональному росту нашей югорской молодёжи. О выборе нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время на наших официальных ресурсах», — заявил генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко.
- 24 мая 2022
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