Сборная Латвии по хоккею минимально уступила Швеции, не сумев пробиться в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Швеции одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».



На 35-й минуте в большинстве гол забил нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, в качестве ассистентов выступили Расмус Далин и Лукас Валльмарк.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Швеции завершила выступление на групповом этапе. В настоящий момент подопечные Юхана Гарпенлёва занимают первое место в группе В, набрав 18 очков за семь встреч. Сборная Латвии потеряла шансы на выход в плей-офф, набрав восемь баллов за семь игр и расположившись на пятой строчке таблицы.



Встречи 1/4 финала на чемпионате мира состоятся в четверг, 26 мая.