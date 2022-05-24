Стала известна первая пара 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2022

В эти минуты в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» продолжается матч группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Швейцарии и Германии. По окончании основного времени счёт ничейный — 3:3.



Сборная Швейцарии займёт первое место в группе А вне зависимости от итогов текущей встречи. Таким образом, в матче 1/4 финала швейцарцы сыграют с командой США, которая занимает четвёртое место в группе В и не изменит свою позицию после седьмого матча группового этапа.



Встреча между Швейцарией и США состоится в четверг, 26 мая. 28 мая победители четвертьфиналов сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира. Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира.