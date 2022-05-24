Сборная Швейцарии одержала седьмую победу на ЧМ-2022, по буллитам переиграв Германию
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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею в серии буллитов со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».
В составе команды Германии в основное время отличились Кай Висман, Штефан Лойбль и Маттиас Плахта. У швейцарцев отметились Андрес Амбюль, Пиус Зутер и Денис Мальгин. В серии буллитов точные броски у Швейцарии нанесли Нико Хишир и Дамьен Риа, которые принесли команде седьмую победу в семи матчах группового этапа.
Сборная Швейцарии в 1/4 финала сыграет с командой США, Германия ожидает своего соперника по результатам оставшихся матчей группового этапа. Встречи четвертьфинала состоятся в четверг, 26 мая.
ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 12:20 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Б
Швейцария
0:1 Амбюль (Корви, Херцог) – 01:37 (5x5) 1:1 Висман (Райхель) – 11:51 (5x4) 2:1 Лойбль (Зайдер, Мюллер) – 15:30 (5x5) 2:2 Зутер (Мальгин, Кукан) – 21:26 (5x5) 2:3 Мальгин (Мозер, Майер) – 38:31 (5x4) 3:3 Плахта (Висман) – 47:57 (5x5) 3:4 Хишир – 65:00 (ПБ)
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