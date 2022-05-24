Минское «Динамо» заключило новый контракт с форвардом Мосалёвым
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Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о подписании нового контракта с нападающим Денисом Мосалёвым.
Предстоящий сезон станет третьим для хоккеиста в составе «зубров». В минское «Динамо» Мосалёв перешёл в декабре 2020 года.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 форвард сыграл в 31 матче, набрав 12 (5+7) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф принял участие в трёх встречах, записал в свой актив 2 (2+0) результативных балла при общей полезности «+2». Всего в КХЛ 36-летний нападающий провёл 657 матчей, в которых набрал 243 (130+113) очка.
Напомним, минское «Динамо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в первом раунде уступив санкт-петербургскому СКА со счётом 0-4.
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