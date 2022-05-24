Челябинский «Трактор» и санкт-петербургское «Динамо» произвели обмен хоккеистами.
Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, челябинцы получили права на вратаря Кирилла Устименко, состав бело-голубых пополнил защитник системы «Трактора» Богдан Жиляков, а также динамовцы получили денежную компенсацию.
23-летний Устименко начал профессиональную карьеру, выступая за «Динамо» в Молодёжной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. В сезоне-2017/2018 вратаря на драфте НХЛ выбрала «Филадельфия Флайерз» под общим 80-м номером. В текущем сезоне голкипер вызывался в основной состав «лётчиков».
22-летний Жиляков — выпускник хоккейной школы «Трактор». В Континентальной хоккейной лиге он провёл 13 матчей за челябинцев. В МХЛ выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Белых медведей». Всего в лиге он провёл 170 матчей и набрал 59 (11+48) очков. В ВХЛ на протяжении трёх сезонов выступал за «Челмет», проведя 118 игр, забросив четыре шайбы и отдав 23 передачи.
- 24 мая 2022
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