«Амур» объявил о назначении Епанчинцева на пост главного тренера клуба
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Хабаровский «Амур» объявил о назначении Вадима Епанчинцева на должность главного тренера клуба.
Предыдущее место работы 46-летнего специалиста – ханты-мансийская «Югра». Под руководством Епанчинцева «мамонты» в нынешнем сезоне выиграли регулярный чемпионат, но уступили питерскому «Динамо» в полуфинале плей-офф. Годом ранее «Югра» завоевала Кубок Петрова.
В сезоне-2017/2018 Епанчинцев возглавлял «Спартак» и впервые за семь сезонов вывел красно-белых в плей-офф Кубка Гагарина. Также специалист имеет опыт работы на посту главного тренера в «Сарыарке» из ВХЛ и в молодёжных командах «Мытищинские Атланты» и «Спартак» на посту и. о. главного тренера.
Полный тренерский штаб Вадима Епанчинцева в «Амуре» будет объявлен позднее.
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