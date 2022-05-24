The Athletic — об игре Василевского: по всей вероятности, он попадёт в Зал хоккейной славы

The Athletic прокомментировал выступление голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в четвёртой встрече четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:0, 4-0), в котором россиянин отразил все 49 бросков.

«Стивен Стэмкос сказал о том, что на протяжении всего четвёртого матча серии с «Флоридой», в котором «Пантерз» нанесли головокружительное количество бросков по воротам «Лайтнинг», его не отпускала одна главная мысль. «Мы не хотели растранжирить наши шансы при том выступлении, что показал Васи», — отметил капитан «Тампы».



Андрей Василевский уже покорил вратарский хоккейный Олимп благодаря таким моментам. Вчера он сделал 49 сейвов: некоторые броски дались ему не без труда, но в большинстве случаев он действовал максимально хладнокровно, и «Лайтнинг» закончили серию на домашней площадке. «Пантерз» вошли в плей-офф как самая результативная команда НХЛ за последние 25 лет, но закончили своё выступление деморализованными и разгромленными, забросив всего три шайбы в четырёх встречах.



Дени Потвен, капитан легендарной команды-династии «Айлендерс», взявшей четыре Кубка Стэнли подряд в 80-е, наблюдая за последним матчем из дома, назвал Василевского «Васи-Смитти» — в честь экс-голкипера «Айлс» Билли Смита, который и привёл тот коллектив к подобным достижениям. «Тампа-Бэй» находится в восьми победах от того, чтобы тоже стать чемпионской командой-династией, и Василевский является главной причиной, по которой Потвен считает, что «Лайтнинг» возьмут третий Кубок Стэнли подряд.



По данным Evolving Hockey, в этой серии российский голкипер пропустил на 10 шайб меньше того количества, что имели «Пантерз» по показателю ожидаемых голов.



«Наши парни бьются так, словно они ещё не выигрывали Кубок Стэнли и впервые участвуют в гонке за ним», – отметил главный тренер «Тампы» Джон Купер.



По игре Василевского это тоже бросается в глаза. На вопрос о том, почему он продолжает показывать такой особенный хоккей в решающих матчах, он выделил в первую очередь командную игру, а не свои личные достижения. «Серии плей-офф — это постоянные заблокированные броски, жертвы здоровьем, некоторые ребята ломали кости, когда бросались под шайбу. Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше», — заявил российский страж ворот «Лайтнинг».



Василевский оформлял шат-ауты в шести из последних семи решающих встреч в сериях плей-офф, а этой весной, начиная с седьмого матча с «Торонто Мэйпл Лифс», он отразил 181 из 185 бросков — 97,8%.



История в первую очередь запомнит звёзд этой «Тампы», а её вратарь входит в группу хоккеистов, которые, по всей вероятности, попадут в Зал хоккейной славы.



В плей-офф ваши сильнейшие хоккеисты должны быть лучшими на льду. Именно так «Лайтнинг» выиграли два последних розыгрыша Кубка Стэнли. И в этой серии с «Пантерз» Андрей Василевский, наряду с Никитой Кучеровым, был главным, кто сделал разницу», — говорится в сообщении.