Легенда НХЛ Потвен: Василевский в составе — какое-то несправедливое преимущество для клуба

Легендарный бывший хоккеист, член Зала хоккейной славы и капитан вошедшей в историю команды-династии «Нью-Йорк Айлендерс», взявшей четыре Кубка Стэнли подряд с 1981 по 1984 год, Дени Потвен поделился эмоциями от игры российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«Он — невероятный. Лучшая работа ног вратаря, которую я только видел. Васи в составе — это какое-то несправедливое преимущество для команды», — приводит слова Потвена The Athletic.

Напомним, по итогу четвёртой встречи серии 27-летний россиянин, отразивший все 49 бросков, был признан первой звездой матча. «Тампа» стала первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).