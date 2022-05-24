Венгрия и Словения отозвали заявку на проведение ЧМ-2023. Остались лишь Финляндия/Латвия

Венгрия и Словения отозвали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Ранее было подано лишь две заявки, каждая из которых является совместной для нескольких стран: Латвия с Финляндией (Рига/Тампере), а Венгрия — со Словенией (Будапешт/Любляна). Таким образом, осталась лишь одна заявка — Финляндия/Латвия. Официальное решение по месту проведения будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии во время чемпионата мира — 2022.

Кроме того, будет оглашено финальное решение по ЧМ-2026. После отказа Казахстана Швейцария осталась единственным претендентом на его проведение.

Напомним, Венгрия и Словения оформили заявку под девизом «Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений». Команды хотели воспользоваться шансом на принятие турнира, так как они не смогут стать хозяйками, если снова опустятся во второй дивизион.

Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.