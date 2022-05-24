Московское «Динамо» рассталось с Артёмом Фёдоровым. «Амур» вернул Слепца из Финляндии

Нападающий Артём Фёдоров покинул московское «Динамо», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Российский нападающий присоединился к московскому коллективу в мае 2021 года, подписав двухлетнее соглашение. Из-за травмы 28-летний Фёдоров в завершившемся сезоне принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафа.

Кроме того, изменения произошли и в «Амуре», подписавшем двустороннее соглашение на один сезон с 23-летним форвардом Кириллом Слепцом. В минувшем сезоне нападающий провёл за хабаровский клуб 14 матчей, в которых не набрал очков. На счету форварда также 3 (2+1) балла в пяти матчах за «Сокол» в ВХЛ. Концовку сезона-2021/2022 Слепец провёл в Финляндии.