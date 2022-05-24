Стали известны все участники четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 24 мая, проходит заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2022, проходящего в Тампере и Хельсинки (Финляндия).
После разгромной победы сборной Словакии в матче с Данией со счётом 7:1 стали известны все участники четвертьфинальных матчей турнира. Из группы А вышли Швейцария, Германия, Канада и Словакия. Группу В в плей-офф представят Швеция, Финляндия, Чехия и США.
Отметим, что составы пар станут точно известны лишь после заключительных встреч группового этапа: Канада — Франция, а также Финляндия — Чехия.
Все четвертьфиналы состоятся в четверг 26 мая. 28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира. Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира.
- 24 мая 2022
-
19:31
-
19:07
-
18:43
-
18:43
-
18:34
-
18:21
-
17:40
-
17:05
-
16:55
-
16:35
-
16:24
-
15:48
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:16
-
13:55
-
13:51
-
13:37
-
13:24
-
12:50
-
12:26
-
12:00
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:39
-
10:25
-
10:15