Стали известны все участники четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 24 мая, проходит заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2022, проходящего в Тампере и Хельсинки (Финляндия).

После разгромной победы сборной Словакии в матче с Данией со счётом 7:1 стали известны все участники четвертьфинальных матчей турнира. Из группы А вышли Швейцария, Германия, Канада и Словакия. Группу В в плей-офф представят Швеция, Финляндия, Чехия и США.

Отметим, что составы пар станут точно известны лишь после заключительных встреч группового этапа: Канада — Франция, а также Финляндия — Чехия.

Все четвертьфиналы состоятся в четверг 26 мая. 28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира. Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира.