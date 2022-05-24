Сборная Словакии в решающем матче разгромила Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Дании. Встреча закончилась разгромной победой словацкой команды со счётом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1).

На экваторе первого периода Томаш Татар с передачи Михала Криштофа вывел подопечных Крэйга Рэмзи вперёд. За 23 секунды до завершения стартового игрового отрезка Томаш Татар оформил дубль — и вновь после паса Михала Криштофа. На 22-й минуте Павол Регенда, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота Дании. Очко за результативную передачу на свой счёт записал Юрай Слафковски. На 33-й минуте Мислав Росандич забил ещё один гол. На 39-й минуте Юрай Слафковски довёл счёт до разгромного — 5:0. На 48-й минуте Йоахим Блихфельд отыграл один гол. В конце матча отличились Шимон Немец, а также Павол Регенда, оформивший дубль.

Таким образом, сборная Словакии смогла пробиться в плей-офф, Дания же завершает своё выступление на турнире.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.