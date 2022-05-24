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Сборная Словакии в решающем матче разгромила Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Словакии в решающем матче разгромила Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
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В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Дании. Встреча закончилась разгромной победой словацкой команды со счётом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1).

ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
Словакия
Окончен
7 : 1
Дания
1:0 Татар (Криштоф) – 10:00 (5x5)   2:0 Татар (Криштоф) – 19:37 (5x5)   3:0 Регенда (Слафковски, Немец) – 21:57 (5x4)   4:0 Росандич (Лунтер, Немец) – 32:17 (5x5)   5:0 Слафковски (Криштоф) – 38:20 (5x5)   5:1 Блихфельд (Лауридсен, Элерс) – 47:43 (5x4)   6:1 Немец (Такач, Роман) – 58:53 (5x5)   7:1 Регенда (Немец, Лантоши) – 59:19 (5x4)

На экваторе первого периода Томаш Татар с передачи Михала Криштофа вывел подопечных Крэйга Рэмзи вперёд. За 23 секунды до завершения стартового игрового отрезка Томаш Татар оформил дубль — и вновь после паса Михала Криштофа. На 22-й минуте Павол Регенда, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу в ворота Дании. Очко за результативную передачу на свой счёт записал Юрай Слафковски. На 33-й минуте Мислав Росандич забил ещё один гол. На 39-й минуте Юрай Слафковски довёл счёт до разгромного — 5:0. На 48-й минуте Йоахим Блихфельд отыграл один гол. В конце матча отличились Шимон Немец, а также Павол Регенда, оформивший дубль.

Таким образом, сборная Словакии смогла пробиться в плей-офф, Дания же завершает своё выступление на турнире.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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