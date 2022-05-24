Сборная США в последнем матче группового этапа не без труда переиграла Норвегию

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Норвегии. Встреча закончилась победой американской команды со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

На четвёртой минуте Райан Хартман вывел сборную США вперёд. На восьмой минуте Мэтт Болди с передачи Алекса Гальченюка удвоил преимущество американской команды. На 23-й минуте Андреас Мартинсен отыграл один гол. На 29-й минуте Бен Майерс в третий раз поразил ворота Хенрика Хёукеланна. На старте третьего периода Даниэль Роксет вновь сократил отставание до минимума. На последней минуте Шон Фаррелл поставил точку в матче голом в пустые ворота.

Сборная США вышла в плей-офф, Норвегия покидает розыгрыш турнира.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.