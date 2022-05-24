Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США в последнем матче группового этапа не без труда переиграла Норвегию

Сборная США в последнем матче группового этапа не без труда переиграла Норвегию
Комментарии

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Норвегии. Встреча закончилась победой американской команды со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
США
Окончен
4 : 2
Норвегия
1:0 Хартман (Гальченюк, Лафферти) – 03:45 (5x5)   2:0 Болди (Гальченюк) – 07:20 (5x5)   2:1 Мартинсен (Хага, Рёймарк) – 22:43 (5x5)   3:1 Майерс (Хьюз, Кульман) – 28:05 (5x5)   3:2 Роксет (Якобссон, Треттенес) – 41:59 (5x5)   4:2 Фаррелл – 59:20 (en)

На четвёртой минуте Райан Хартман вывел сборную США вперёд. На восьмой минуте Мэтт Болди с передачи Алекса Гальченюка удвоил преимущество американской команды. На 23-й минуте Андреас Мартинсен отыграл один гол. На 29-й минуте Бен Майерс в третий раз поразил ворота Хенрика Хёукеланна. На старте третьего периода Даниэль Роксет вновь сократил отставание до минимума. На последней минуте Шон Фаррелл поставил точку в матче голом в пустые ворота.

Сборная США вышла в плей-офф, Норвегия покидает розыгрыш турнира.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.

Турнирная таблица ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022