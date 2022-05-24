Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» отдал Беляева в аренду «Адмиралу», «Металлург» подписал вратаря системы ЦСКА

«Локомотив» отдал Беляева в аренду «Адмиралу», «Металлург» подписал вратаря системы ЦСКА
Комментарии

«Локомотив» отдал нападающего Михаила Беляева в аренду в «Адмирал», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В завершившемся сезоне 24-летний Беляев принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав 5 очков.

Кроме того, магнитогорский «Металлург» подписал пробный контракт с вратарём Андреем Филоненко. 27-летний российский голкипер является воспитанником ЦСКА. В КХЛ он сыграл всего четыре матча — в сезоне-2016/2017, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 1.60 и 94,1% отражённых бросков. Сезон-2019/2020 Филоненко провёл в ВХЛ в «Южном Урале». Последний сезон он выступал в Польше составе ХК «Заглебие».

Ранее «Локомотив» подписал капитана ЦСКА Сергея Андронова.

Новость по теме
«Локомотив» подписал контракт с капитаном ЦСКА Сергеем Андроновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022