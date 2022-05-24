«Локомотив» отдал Беляева в аренду «Адмиралу», «Металлург» подписал вратаря системы ЦСКА

«Локомотив» отдал нападающего Михаила Беляева в аренду в «Адмирал», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В завершившемся сезоне 24-летний Беляев принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав 5 очков.
Кроме того, магнитогорский «Металлург» подписал пробный контракт с вратарём Андреем Филоненко. 27-летний российский голкипер является воспитанником ЦСКА. В КХЛ он сыграл всего четыре матча — в сезоне-2016/2017, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 1.60 и 94,1% отражённых бросков. Сезон-2019/2020 Филоненко провёл в ВХЛ в «Южном Урале». Последний сезон он выступал в Польше составе ХК «Заглебие».
Ранее «Локомотив» подписал капитана ЦСКА Сергея Андронова.
- 24 мая 2022
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