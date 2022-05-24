Дания побила рекорд ЧМ по хоккею по числу очков, при котором сборная не вышла в плей-офф

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Дании. Встреча закончилась разгромной победой словацкой команды со счётом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1).
Благодаря этому успеху сборная Словакии набрала 12 очков, сравнявшись с датчанами, и смогла пробиться в плей-офф. Дания же завершила своё выступление на турнире.
Таким образом, датчане установили рекорд чемпионатов мира по хоккею по количеству очков, при котором команда не вышла в плей-офф по нынешней системе отбора. Дания набрала 12 очков. Предыдущий рекорд принадлежал им же (2018), а также сборной Словакии (2018 и 2019) — 11 баллов.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.
- 24 мая 2022
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