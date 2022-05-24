Защитник сборной Дании в ярости клюшкой разбил стекло в конце матча со Словакией

Защитник сборной Дании Маркус Лауридсен позволил себе выплеснуть эмоции в концовке встречи чемпионата мира по хоккею 2022 года с командой Словакии.

К 59-й минуте счёт был 6:1 в пользу «Рыцарей Татры». При таком раскладе в плей-офф выходили именно словаки, а датчане покидали турнир, так как им нельзя было проигрывать с разницей в три или более шайбы. Раздосадованный Лауридсен чуть более чем за минуту до завершения матча со всей силы клюшкой ударил по заградительному стеклу и разбил его. За это защитник получил 10-минутное удаление.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Дании. Встреча закончилась разгромной победой словацкой команды со счётом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1).