Защитник сборной Дании в ярости клюшкой разбил стекло в конце матча со Словакией

Защитник сборной Дании Маркус Лауридсен позволил себе выплеснуть эмоции в концовке встречи чемпионата мира по хоккею 2022 года с командой Словакии.
К 59-й минуте счёт был 6:1 в пользу «Рыцарей Татры». При таком раскладе в плей-офф выходили именно словаки, а датчане покидали турнир, так как им нельзя было проигрывать с разницей в три или более шайбы. Раздосадованный Лауридсен чуть более чем за минуту до завершения матча со всей силы клюшкой ударил по заградительному стеклу и разбил его. За это защитник получил 10-минутное удаление.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Дании. Встреча закончилась разгромной победой словацкой команды со счётом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1).
- 24 мая 2022
-
20:21
-
20:10
-
19:50
-
19:31
-
19:07
-
18:43
-
18:43
-
18:34
-
18:21
-
17:40
-
17:05
-
16:55
-
16:35
-
16:24
-
15:48
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:16
-
13:55
-
13:51
-
13:37
-
13:24
-
12:50
-
12:26
-
12:00
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
11:00