Как стало известно «Чемпионату», бывший наставник хабаровского «Амура» Михаил Кравец является основным кандидатом на пост главного тренера «Югры».

21 сентября 2021 года он стал старшим тренером хабаровского «Амура». Вскоре, после увольнения Владимира Воробьёва, его назначили исполняющим обязанности главного тренера. Хабаровчане не смогли пробиться в плей-офф.

Ранее «Амур» объявил о назначении Вадима Епанчинцева на должность главного тренера клуба. Предыдущим местом работы 46-летнего специалиста была ханты-мансийская «Югра». Под руководством Епанчинцева «мамонты» в нынешнем сезоне выиграли регулярный чемпионат, но уступили питерскому «Динамо» в полуфинале плей-офф. Годом ранее «Югра» завоевала Кубок Петрова.