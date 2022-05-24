Форварда «Сент-Луиса» Перрона оштрафовали за грубую игру против Назема Кадри

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон получил штраф в размере $ 5 тыс., сообщается на официальной странице Департамента безопасности НХЛ в «Твиттере».



В матче плей-офф с «Колорадо Эвеланш» он применил грубый силовой приём против нападающего «лавин» Назема Кадри. Перрон толкнул соперника в спину, а после того, как тот упал на лёд, прыгнул на него сверху и пытался несколько раз ударить.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Ранее состоялся четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.