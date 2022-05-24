Хекстолл: Малкин — один из лучших в истории, в идеальном мире он завершает в «Питтсбурге»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с 35-летним форвардом клуба Евгением Малкиным и 34-летним защитником Крисом Летангом.

«Джино — отличный хоккеист. Один из лучших игроков в истории хоккея. Мы хотели бы сохранить его в составе «Питтсбург Пингвин» до конца его карьеры. В идеальном мире Джино завершает карьеру в «Питтсбурге». И Тэнгер (прозвище Криса Летанга. — Прим. «Чемпионата») тоже. Мы хотели бы оставить их у нас до конца их карьеры. Очевидно, что у нас есть некоторые вопросы в плане потолка зарплат, над которыми нужно работать. Это головоломка прямо сейчас. Я бы хотел, чтобы у нас было больше деталей, чтобы сделать эту ситуацию более ясной. Трудно предположить, где мы окажемся. Цифры имеют значение. Мы продолжим работать с обоими парнями и, надеюсь, когда-нибудь придём к соглашению», — приводит слова Хекстолла The Athletic.