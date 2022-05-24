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Стало известно время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею — 2022

Стало известно время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 24 мая, завершился заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2022, проходящего в Тампере и Хельсинки (Финляндия).

Турнирная таблица ЧМ-2022

Сборная Швейцарии заняла первое место в группе А и вышла на занявшую четвёртое место в группе В сборную США. Германия финишировала второй в группе А, команда сыграет с Чехией (третья в группе В). Канада, занявшая третью позицию в группе А, встретится со Швецией — второй в группе В. Наконец, последняя в топ-4 группы А сборная Словакии сыграет с победителем группы В — Финляндией.

Появилось время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею — 2022:

Все четвертьфиналы состоятся в четверг, 26 мая.

16:20 мск, Чехия — Германия;
16:20 мск, Швеция — Канада;
20:20 мск, Швейцария — США;
20:20 мск, Финляндия — Словакия.

Напомним, 28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира. Решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира.

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