Василевский сравнялся с обладателем Кубка Стэнли Раском по числу побед в плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на 17-е место по числу побед в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.

После успеха в четвёртой встрече четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли за карьеру у него стало 57 побед в 92 матчах в плей-офф. Василевский повторил результат бывшего вратаря «Бостон Брюинз» и обладателя Кубка Стэнли 2011 года Туукки Раска (57 побед) и вышел на 17-е место в истории лиги.

Выше расположился Тёрк Брода (60 побед), лидирует Патрик Руа (151). Среди европейских вратарей лучший результат у Доминика Гашека (общее 12-е место, 65 побед). На втором месте — Хенрик Лундквист (61). Василевский делит с Раском третье место.