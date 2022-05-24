Сборная Канады разгромила Францию на чемпионате мира — 2022, Дюбуа оформил дубль

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Франции. Встреча закончилась победой канадской команды со счётом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1).
На 13-й минуте Дилан Козенс вывел «кленовые листья» вперёд. На 18-й минуте Макс Комтуа удвоил преимущество канадцев. Во втором периоде Канада забросила ещё дважды усилиями Пьера-Люка Дюбуа и Эрика О'Делла. На 46-й минуте Зак Уайтклауд с передачи Доусона Мерсера довёл счёт до разгромного — 5:0. На 49-й минуте Антони Реш отыграл один гол, но на 52-й минуте Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль. На 56-й минуте Дэймон Сиверсон забросил седьмую шайбу.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.
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