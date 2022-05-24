Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады разгромила Францию на чемпионате мира — 2022, Дюбуа оформил дубль

Сборная Канады разгромила Францию на чемпионате мира — 2022, Дюбуа оформил дубль
Комментарии

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Франции. Встреча закончилась победой канадской команды со счётом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1).

ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Канада
Окончен
7 : 1
Франция
1:0 Козенс (Санхайм, Батерсон) – 12:40 (5x5)   2:0 Комтуа (Санхайм, Лаури) – 17:31 (5x5)   3:0 Дюбуа (Козенс, Батерсон) – 22:07 (5x5)   4:0 О'Делл (Уайтклауд, Холден) – 35:10 (5x5)   5:0 Уайтклауд (Мерсер) – 45:29 (5x5)   5:1 Реш – 48:20 (5x5)   6:1 Дюбуа (Батерсон, Козенс) – 51:16 (5x5)   7:1 Сиверсон (Дюбуа, Батерсон) – 55:19 (5x5)

На 13-й минуте Дилан Козенс вывел «кленовые листья» вперёд. На 18-й минуте Макс Комтуа удвоил преимущество канадцев. Во втором периоде Канада забросила ещё дважды усилиями Пьера-Люка Дюбуа и Эрика О'Делла. На 46-й минуте Зак Уайтклауд с передачи Доусона Мерсера довёл счёт до разгромного — 5:0. На 49-й минуте Антони Реш отыграл один гол, но на 52-й минуте Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль. На 56-й минуте Дэймон Сиверсон забросил седьмую шайбу.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.

Турнирная таблица ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022