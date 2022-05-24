«Васи не человек». Биссоннетт высказался об игре Василевского

Бывший тафгай НХЛ Пол Биссоннетт на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4-0).
«Вау. Василевский. Он позволил забить себе лишь три гола. Он не человек», — говорится в сообщении.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-0. Василевский отразил все 49 бросков.
Всего за карьеру в НХЛ Василевский принял участие в 366 встречах, в которых одержал 230 побед, отражая в среднем 91,9% бросков и пропуская 2,5 шайбы за игру.
- 24 мая 2022
-
22:38
-
22:38
-
22:34
-
22:19
-
21:56
-
21:18
-
20:50
-
20:21
-
20:10
-
19:50
-
19:31
-
19:07
-
18:43
-
18:43
-
18:34
-
18:21
-
17:40
-
17:05
-
16:55
-
16:35
-
16:24
-
15:48
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:16
-
13:55
-
13:51
-
13:37
-
13:24