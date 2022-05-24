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«Васи не человек». Биссоннетт высказался об игре Василевского

«Васи не человек». Биссоннетт высказался об игре Василевского
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Бывший тафгай НХЛ Пол Биссоннетт на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4-0).

«Вау. Василевский. Он позволил забить себе лишь три гола. Он не человек», — говорится в сообщении.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-0. Василевский отразил все 49 бросков.

Всего за карьеру в НХЛ Василевский принял участие в 366 встречах, в которых одержал 230 побед, отражая в среднем 91,9% бросков и пропуская 2,5 шайбы за игру.

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