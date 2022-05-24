Чешские фанаты на матче чемпионата мира по хоккею вывесили флаг Украины

На матче чемпионата мира по хоккею — 2022, проходящем в Тампере и Хельсинки (Финляндия) между сборными Чехии и Латвии, болельщики вывесили флаг Украины.
Фанаты чешской команды решили таким образом выразить поддержку Украине. Тем не менее уже через пять минут после этого его пришлось снять, так как в эту ситуацию быстро вмешались стюарды и сняли флаг.
«Мы не получили никаких объяснений. Украинские флаги висели на футбольном матче Чехии и Швеции во время отбора к чемпионату мира, и никому не было до этого дела. Но организаторы в Тампере, кажется, испугались. Никто не знает почему», — рассказал чешскому изданию sport.cz болельщик Люмир Беднар.
Фото: «Твиттер» журналиста Филипа Горьки
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» чешского журналиста Филипа Горьки.
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