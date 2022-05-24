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Результаты 12-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты 12-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 24 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл 12-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022, ставший заключительным на групповом этапе. Состоялось шесть встреч: по три в группах A и B.

Германия — Швейцария — 3:4 Б

В матче лидеров группы А сильнее оказались швейцарцы.

ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 12:20 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Б
Швейцария
0:1 Амбюль (Корви, Херцог) – 01:37 (5x5)   1:1 Висман (Райхель) – 11:51 (5x4)   2:1 Лойбль (Зайдер, Мюллер) – 15:30 (5x5)   2:2 Зутер (Мальгин, Кукан) – 21:26 (5x5)   2:3 Мальгин (Мозер, Майер) – 38:31 (5x4)   3:3 Плахта (Висман) – 47:57 (5x5)   3:4 Хишир – 65:00 (ПБ)

Швеция — Латвия — 1:0

Шведы благодаря голу Вильяма Нюландера одержали минимальную победу во встрече с латышами.

ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 12:20 МСК
Швеция
Окончен
1 : 0
Латвия
1:0 Нюландер (Далин, Валльмарк) – 34:54 (5x4)

Словакия — Дания — 7:1

В главном матче за выход в плей-офф датчане потерпели сокрушительное поражение и «пролетели» мимо плей-офф.

ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
Словакия
Окончен
7 : 1
Дания
1:0 Татар (Криштоф) – 10:00 (5x5)   2:0 Татар (Криштоф) – 19:37 (5x5)   3:0 Регенда (Слафковски, Немец) – 21:57 (5x4)   4:0 Росандич (Лунтер, Немец) – 32:17 (5x5)   5:0 Слафковски (Криштоф) – 38:20 (5x5)   5:1 Блихфельд (Лауридсен, Элерс) – 47:43 (5x4)   6:1 Немец (Такач, Роман) – 58:53 (5x5)   7:1 Регенда (Немец, Лантоши) – 59:19 (5x4)

США — Норвегия — 4:2

Американцы не без труда обыграли норвежцев.

ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
США
Окончен
4 : 2
Норвегия
1:0 Хартман (Гальченюк, Лафферти) – 03:45 (5x5)   2:0 Болди (Гальченюк) – 07:20 (5x5)   2:1 Мартинсен (Хага, Рёймарк) – 22:43 (5x5)   3:1 Майерс (Хьюз, Кульман) – 28:05 (5x5)   3:2 Роксет (Якобссон, Треттенес) – 41:59 (5x5)   4:2 Фаррелл – 59:20 (en)

Канада — Франция — 7:1

«Кленовые листья» в заключительной встрече группового этапа камня на камне не оставили от французов.

ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Канада
Окончен
7 : 1
Франция
1:0 Козенс (Санхайм, Батерсон) – 12:40 (5x5)   2:0 Комтуа (Санхайм, Лаури) – 17:31 (5x5)   3:0 Дюбуа (Козенс, Батерсон) – 22:07 (5x5)   4:0 О'Делл (Уайтклауд, Холден) – 35:10 (5x5)   5:0 Уайтклауд (Мерсер) – 45:29 (5x5)   5:1 Реш – 48:20 (5x5)   6:1 Дюбуа (Батерсон, Козенс) – 51:16 (5x5)   7:1 Сиверсон (Дюбуа, Батерсон) – 55:19 (5x5)

Финляндия — Чехия — 3:0

Хозяева турнира лишь в заключительном матче вырвали первое место в группе В.

ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Армиа (Песонен) – 09:31 (5x5)   2:0 Маннинен (Саллинен, Гранлунд) – 16:17 (5x4)   3:0 Раяла (Сеппяля, Хейсканен) – 35:34 (5x5)

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года:

Команды завершили выступление на групповом этапе.

Группа А

Швейцарцы заняли первое место с 20 очками. Германия — вторая с 16 баллами. Канадцы финишировали третьими, набрав 15 очков. Место в топ-4 вырвали словаки, набравшие 12 очков. Столько же у датчан, но по дополнительным показателям они заняли лишь пятую строчку. Французы — шестые (5 очков), Казахстан — седьмой (3), Италия заняла последнее место.

Группа B

Финляндия выиграла свою группу, набрав 19 очков. Шведы с 18 баллами вторые. Чехия и США набрали по 13 очков, но первые оказались выше за счёт дополнительных показателей. Латвия финишировала пятой (8), Австрия — шестой (7), Норвегия — седьмой (5). Великобритания с одним баллом покидает элитный дивизион.

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