Результаты 12-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 24 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл 12-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022, ставший заключительным на групповом этапе. Состоялось шесть встреч: по три в группах A и B.

Германия — Швейцария — 3:4 Б

В матче лидеров группы А сильнее оказались швейцарцы.

Швеция — Латвия — 1:0

Шведы благодаря голу Вильяма Нюландера одержали минимальную победу во встрече с латышами.

Словакия — Дания — 7:1

В главном матче за выход в плей-офф датчане потерпели сокрушительное поражение и «пролетели» мимо плей-офф.

США — Норвегия — 4:2

Американцы не без труда обыграли норвежцев.

Канада — Франция — 7:1

«Кленовые листья» в заключительной встрече группового этапа камня на камне не оставили от французов.

Финляндия — Чехия — 3:0

Хозяева турнира лишь в заключительном матче вырвали первое место в группе В.

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года:



Команды завершили выступление на групповом этапе.



Группа А



Швейцарцы заняли первое место с 20 очками. Германия — вторая с 16 баллами. Канадцы финишировали третьими, набрав 15 очков. Место в топ-4 вырвали словаки, набравшие 12 очков. Столько же у датчан, но по дополнительным показателям они заняли лишь пятую строчку. Французы — шестые (5 очков), Казахстан — седьмой (3), Италия заняла последнее место.



Группа B



Финляндия выиграла свою группу, набрав 19 очков. Шведы с 18 баллами вторые. Чехия и США набрали по 13 очков, но первые оказались выше за счёт дополнительных показателей. Латвия финишировала пятой (8), Австрия — шестой (7), Норвегия — седьмой (5). Великобритания с одним баллом покидает элитный дивизион.