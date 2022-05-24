«Аризона» продлила контракт с российским голкипером Иваном Просветовым

«Аризона Койотс» продлила контракт с российским голкипером Иваном Просветовым, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что соглашение рассчитано на один год.



Напомним, российский голкипер выступает в США с 2016 года, на драфте Национальной хоккейной лиги — 2018 Просветов был выбран «Аризоной» под 114-м номером. Всего вратарь принял участие в шести встречах НХЛ. В завершившемся регулярном чемпионате россиянин сыграл в трёх матчах, в которых не одержал побед при 87,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 4.22. Большую часть сезона он провёл в АХЛ, выступая за «Тусон Роудраннерз». Просветов принял участие в 45 встречах.



Отметим, что ближайшим летом 23-летний голкипер мог получить статус ограниченно свободного агента.