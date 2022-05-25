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Игроки «Флориды» были замечены в стриптиз-клубе после третьего подряд поражения от «Тампы»

Игроки «Флориды» были замечены в стриптиз-клубе после третьего подряд поражения от «Тампы»
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Хоккеисты «Флориды Пантерз» были замечены в стриптиз-клубе после поражения в одном из матчей второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает New York Post.

Как сообщает источник, игроки были замечены на вечеринке в стриптиз-клубе в 3 часа ночи в понедельник после поражения в третьей игре со счётом 1:5. На тот момент счёт в серии был 3-0 в пользу «Тампы»

Напомним, по итогам второго раунда «Тампа» разгромила «Флориду» в серии со счётом 4-0 и вышла в следующий раунд турнира.

«Флорида» стала обладателем Президентского кубка по итогам регулярного сезона, заняв первое место во всём чемпионате. В первом раунде плей-офф «пантеры» оказались сильнее «Вашингтон Кэпиталз» (4-2). Отметим, что «Флорида» ещё ни разу в своей истории не выигрывала Кубок Стэнли.

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