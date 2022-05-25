Адам Фокс повторил достижение Уэйна Гретцки 25-летней давности в составе «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил защитник Адам Фокс. Таким образом, он набрал очки в шестом домашнем матче серии плей-офф НХЛ. Он стал шестым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось набрать очки в шести и более домашних играх подряд, присоединившись к Марку Мессье (7 матчей в 1994 году), Уэйну Гретцки (6 матчей в 1997 году), Люку Робитайлу (6 матчей в 1997 году), Пьеру Ларушу (6 матчей в 1986 году) и Брэду Парку (6 матчей в 1974 году).

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины».