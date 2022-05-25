«Рейнджерс» обыграли «Каролину» и сравняли счёт в серии, у Шестёркина 30 сейвов
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Завершился четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Фрэнк Ватрано, Адам Фокс, Мика Зибанеджад и Эндрю Копп. Российский нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 бросков.
За «Каролину» забил Теуво Терявяйнен. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 27 мая в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена», начало – 2:00 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
25 мая 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Ватрано (Копп, Фокс) – 13:31 (5x4) 2:0 Фокс (Линдгрен, Копп) – 15:42 (5x5) 3:0 Зибанеджад (Линдгрен, Ватрано) – 36:48 (5x5) 3:1 Терявяйнен (Ахо) – 46:33 (5x5) 4:1 Копп (Строум) – 51:10 (5x5)
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