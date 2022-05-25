«Рейнджерс» обыграли «Каролину» и сравняли счёт в серии, у Шестёркина 30 сейвов

Завершился четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Фрэнк Ватрано, Адам Фокс, Мика Зибанеджад и Эндрю Копп. Российский нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 бросков.

За «Каролину» забил Теуво Терявяйнен. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 27 мая в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена», начало – 2:00 мск.