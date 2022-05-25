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«Каролина» выиграла все матчи дома и проиграла все игры в гостях в текущем плей-офф НХЛ

«Каролина» выиграла все матчи дома и проиграла все игры в гостях в текущем плей-офф НХЛ
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Завершился четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В текущем плей-офф НХЛ «Каролина» выиграла все матчи на домашнем льду, а также уступила во всех играх в гостях.

В первом раунде «кейнс» четыре раза обыграли «Бостон» на домашней арене (5:1, 5:2, 5:1, 3:2), но уступили «мишкам» на их льду три раза (2:4, 2:5, 2:5). Первые две встречи с «Рейнджерс» во втором раунде, которые прошли на домашней арене для «Каролины», «кейнс» выиграли (2:1от, 2:0), а в следующих двух гостевых встречах «Каролина» проиграла (1:3, 1:4).

Следующий матч между «Каролиной» и «Рейнджерс» состоится 27 мая в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена», начало – 2:00 мск.

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