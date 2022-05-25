Фокс стал первым защитником «Рейнджерс» за 7 лет, забившим победный гол в матче плей-офф

Состоялся четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии стал — 2-2.
Автором победной шайбы стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, в первом периоде совершивший удачное подправление после броска партнёра по линии обороны Райана Линдгрена. Американский хоккеист стал первым защитником в истории «синерубашечников» за последние семь лет, кому удалось забить победный гол в матче плей-офф НХЛ. В 2015 году подобным достижением отметился Дэн Бойл, сумевший принести «Рейнджерс» победу в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».
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